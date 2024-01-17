Fenerbahçe'de veda çok yakın!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor. Daha fazla süre almak isteyen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de veda çok yakın!
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17 Ocak 2024 19:50
Fenerbahçe, devre ara transfer döneminde Emre Mor ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

26 yaşındaki futbolcu daha fazla süre bulmak için takımdan ayrılmak istiyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Emre Mor'un menajeri Fenerbahçe ile görüşme yapmak için İstanbul'a geldi.

Başakşehir ve Eyüpspor ile adı geçen Emre Mor'un geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Emre Mor, bu sezon sakatlığının da etkisiyle Fenerbahçe'de sadece 4 maçta süre bulabildi.

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