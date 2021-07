Fenerbahçe'de veda: Ali Koç ve Volkan Demirel konuştu

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi. Sarı lacivertlilerin eski kaptanı takımdan ayrıldı"Bugün Volkan Demirel için toplandık. Bir Volkan'dır Fenerbahçe. Bu lakabıyla da Fenerbahçe taraftarının sahiplendiği, efsaneleşmiş, Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye geldikten sonra başka bir kulübe gitmemiş, duruşuyla, Fenerbahçe haklarını sahiplenmesiyle tarihe geçmiştir.""Volkan'ın futbolculuğa veda ettikten sonra, futbol kariyerine devam etmek istemesi, iyi bir antrenör olmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak 2 sene görev yapmıştır. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylemiştir. Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize söyledi. Biz de bu görüşünü saygıyla karşıladık. Ben biraz pres yaptım, biraz daha dur, görev başındayken yeni bir görev çıkar belki dedim. Ancak o kendine has özgüveniyle ben kendi ayaklarım üzerinde duracağım ama şu tarihte Fenerbahçe'ye geri döneceğim dedi.""Volkan özellikle benim için zor bir veda. Ben Volkan'ı 19 yaşından beri tanıyorum. O genç, deli dolu halinden bugünlere nasıl evrildiğini biliyorum. Evlenme kararı alırken bilgilendirme aşamasında da bulunmuştum. Evine ailemle gidip, yemek yediğim tek futbolcudur. Zor bir veda. Kendisi istiyor, planları var. O planların sonunda da Fenerbahçe var. İnşallah bir gün bir kez daha Fenerbahçe ile yolları kesişir. Her zaman onun evi burasıdır, yuvası burasıdır. Sadece saha içi değil, dışında da önemli duruş sergilemiştir. En zorlu çabaladığımız günlerde, 3 Temmuz'da dimdik durduğunu hepiniz hatırlarsınız.""Biz kendisine yurtdışında yakın olduğumuz kulüplerde 2-3 ay geçirme imkanını da sunduk, o kapımız da her zaman açık.""Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ederim. Çok futbolcular geçti, teknik adamlar geldi, hepsine basın toplantısı düzenlendi. Ancak ilk kez ayrılan birisi için basın toplantısı düzenleniyor. Bunun için çok teşekkür ederim. 20 yıl önce buraya girdiğimde delikanlı, ne yapacağını bilmeyen, adım atarken acaba mı diyen bir çocuk vardı. Ancak şimdi ne yaptığını bilen, kararlı ve istekli bir Volkan var. Hedeflerim var zaten her zaman hedefleri doğrultusunda ilerleyen bir adamım. Hocamız da başkanımız da kalmamı istedi ama ben bu kararı kendi adıma vermiştim. Antrenörlük kariyerimi bu işin mutfağında, Fenerbahçe'de yaptım.2 yıldır antrenörlüğün içindeyim ve bir şeyler yapabileceğimi hissettim. Pereira gelmeden önce de 2-3 günlük takımla çalışma fırsatı buldum ilk adam olarak. Herkese çok teşekkür ediyorum.O fotoğrafa neden girmedin diyorlar, orada sivildim. Hocayı karşıladım, sivil olduğum için fotoğrafa girmedim.""İlk geldiğimde de bu heyecanı yaşıyordum. Nasıl Volkan Demirel, Bir Volkan'dır Fenerbahçe sloganıyla birleştiyse öyle devam etmek istiyorum. Asıl teşekkürü futbol takımının emektarlarına, futbolcuların arkasındaki ekibe etmek istiyorum. Ayrılıklar hakikaten zordur, benim için ayrılık değil bir ara vermek bu. İnşallah en kısa sürede tekrar birlikte olacağız.""Şu an için 3-4 opsiyon var ama ben ilk önce burayı belirlemek istedim. Evet, isteyenler, konuşmalar var. Onları değerlendirmek için zamana ihtiyacım var zaten acelem de yok. A lisansına sahibim şu anda. Pro lisansım kaldı şu anda. Yanınızda pro lisanslı bir teknik adam bulundurursanız A lisans ile her yerde çalışabiliyorsunuz.""Herkes gördüğünü konuşuyor. Kadro dışı kalmak zordu. Ersun hocamın gelmesiyle dönme fırsatı buldum. Bir gece öncesinde basın toplantısı olacağını söyledik. Dışarıda aşırı bir yağmur vardı, sandalyede masada basın toplantısı mı olur dendi ama o an spontane gelişti bu. Tamamen basın mensuplarını düşündük orada.""Süreç yönetiminde yaklaşımlarımızda farklılığa gittik. Daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Bazı oyuncularla haftalar önce imzalamıştık. Etrafta çok fazla bilgi kirliliği var. Bazıları duyum alınmış, iyi niyetli haberler. Bazıları ise taraftarda coşku, heyecan yaratıp, yönetimleri baskı altına almak için yapılan haberler. Kaç tane transfer, kaç tane hoca haberi yapıldı... Kaçının uzaktan yakından ilgisi var derseniz çok çarpıcı bir sonuç çıkar. Biz her şeyi gizli yapamayız. Fenerbahçe için öyle ya da böyle haber çıkacak. Samimi yanlış haberlerde problem yok. İmza atıldıktan sonra açıklamalarımızı yaptık hep. Bizim bulunduğumuz 3 sene boyunca çok acılı dönemlerimiz oldu. Bu hoca yetersizdi, bu içki içerdi, bu böyle yapardı denirdi önceden, biz böyle yapmadık. Kimse de bizim arkamızdan konuşmadı. Geçmişe göre ciddi farklılık gösteren bir yaklaşım bu. Bazen evdeki hesap, çarşıya uymaz. İsteyerek, istemeyerek değişiklikler yaptık ama kimsenin arkasından konuşmadık. Nasıl girdilerse içeri, çıkışları da öyle oldu. Bu da Volkan'ın hak ettiği bir yaklaşım oldu.""Türk futbolunun yeni yüzlere ihtiyacı var. Milli takım kalecilerden 10 yıl sorun yaşamaz ancak antrenörlükte hep aynı isimleri görüyoruz. Değişime ihtiyaç var. Zamanlama da çok önemli. Potansiyel olur, yanlış zamanda yanlış yere gelirsiniz sonra ilerlemez. İki kaptanımızın da iyi bir eğitim, iyi bir planlamayla iyi yerlere gelmelerini temenni ederim.""Bir Volkan'dır Fenerbahçe sloganı benim için çok önemli. 40 yaşındayım, ömrümün yarısını burada geçirdim. Yataktan her kalktığımda Fenerbahçe'yi düşünerek hareket ettim hep. Fenerbahçe için yaptığım her şeyin arkasındayım, yine olsa yine yaparım.""20 senelik zaman boyunca futbolcuyken ve antrenörken çok hocayla çalıştım. Her konuşmadan, çalışmadan not alırım. Onları gördükten sonra hemen aklıma bir şey gelir. Bunlarla ilgili kafamda fikirler var, karar vererek hareket edeceğim. İşin mutfağından geldim. Genç teknik adamların da başarılı olması, bizim gibi teknik adamların önünü açacaktır. Alttan gelen çok iyi bir jenerasyon var. Türk futbolunda genç teknik adamlar çok göreceğiz.""Unutamadığım an Sevilla maçıdır. Hem dibi görüp hem zirveye çıkmak kolay değildir. 10 kupa kaldırmışlığım var, bu 15 de olabilirdi. Son saniyede kaçan şampiyonluklar var. İlk maçım Sarıyer maçıydı, ellerim terleyerek geliyordum. Öyle Fenerbahçeli bir aileden geliyorum.""Milli takımdan teklif gelirse düşünmeme gerek yok. Milli bayrak bizim için çok önemlidir, ona verilecek cevap zaten bellidir.""Volkan hep aynı Volkan. 19'umda nasılsam 40'ımda da öyleyim. Beklediğiniz Volkan Demirel karakteri hala var ama saha içinde olmadığım için çok gözükmüyor. Gerektiği zaman nasıl davranacağımı bilirim."Ali Koç son olarak imzaladığı formayı Volkan Demirel'e hediye etti