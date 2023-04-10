Fenerbahçe'de Valencia'nın alternatifi hazır

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yaz transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gözler golcü transferine çevrildi.



Son iki maçta taraftarın ıslıkladığı Enner Valencia, Fenerbahçe'de artık yol ayrımına geldi. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı ileri sürülüyor. Gerek bu iddialar, gerekse Valencia'nın kritik maçlardaki etkisizliği yönetimi de harekete geçirdi.



YERİNE GELECEK İSİM: SÖRLOTH



Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia'nın yerine bir dönem Süper Lig'de gol kralı olmuş Alexander Sörloth'u düşünüyor. Sarı-lacivertli ekip, Real Sociedad'da kiralık oynayan ve bonservisi Leipzig'de olan Sörloth için teklif hazırlıyor. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i kasıp kavuran Sörloth, o dönem bordo-mavili ekiple toplamda 49 maça çıkmış ve 33 gol kaydetmişti. Attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da besleyebilen Norveçli oyuncu, toplamda 11 asistle sezonu tamamladı.



Bu sezon Real Sociedad forması ile 35 resmi maça çıkan Sörloth, bu maçlarda 13 gol 2 asistlik katkı sağladı.



