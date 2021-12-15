Fenerbahçe'de Valencia kendini zorluyor!

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın, Beşiktaş maçı kadrosuna girebilmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Valencia kendini zorluyor!
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15 Aralık 2021 11:00
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Gaziantep'ten geç saatte İstanbul'a dönen ve dünü izin yaparak geçiren Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün başlayacak. Tüm futbolculardan idmanlara tam katılım ve konsantrasyon istendi.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Enner Valencia'nın, maç kadrosuna girebilmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Ekvadorlu, en son 30 Ekim'deki Konya maçında oynamıştı. 


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