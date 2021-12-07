Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi!

Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'nın sakatlığına dair akıbeti, taraftarlar tarafından merak ediliyordu. Oyuncu için bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Valencia gelişmesi!
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07 Aralık 2021 11:38
Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan iyi haber geldi. Ekvadorlu hücum oyuncusu topla saha çalışmalarına başladı.

Sağlık ekibi Valencia'yı 19 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirmeyi hedefliyor.

Enner Valencia, 30 Ekim'de oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı.

Sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de 5 maç kaçıran Ekvadorlu futbolcu 10 karşılaşmada 2 gol attı, 3 de asist yaptı. 


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