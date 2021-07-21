Fenerbahçe'de Valencia dönüyor

Ekvador Milli Takımı ile Copa America'da top koşturan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın tatili sona eriyor.

, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Valencia dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2021 10:31
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Ekvador Milli Takımı ile Copa America'da boy gösteren Fenerbahçeli Enner Valencia'nın tatili bitiyor.

32 yaşındaki oyuncu, bugün takıma katılacak. Böylelikle Fenerbahçe'de eksik oyuncu kalmayacak.

Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 13 gol ve 4 asistle imza atan Valencia, Copa America'da 4 maça çıktı ve 1 asist yaptı. 




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.