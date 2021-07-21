Fenerbahçe'de Valencia dönüyor

Ekvador Milli Takımı ile Copa America'da boy gösteren Fenerbahçeli Enner Valencia'nın tatili bitiyor.
32 yaşındaki oyuncu, bugün takıma katılacak. Böylelikle Fenerbahçe'de eksik oyuncu kalmayacak.
Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 13 gol ve 4 asistle imza atan Valencia, Copa America'da 4 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
32 yaşındaki oyuncu, bugün takıma katılacak. Böylelikle Fenerbahçe'de eksik oyuncu kalmayacak.
Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 13 gol ve 4 asistle imza atan Valencia, Copa America'da 4 maça çıktı ve 1 asist yaptı.