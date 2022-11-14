Bu sezon 12. lig maçında 13 kez ağları sarsarak Fenerbahçe'de gol yükünü üstlenen ve sarı-lacivertli ekipte kariyer rekorunu kıran Enner Valencia, gribal enfeksiyon nedeniyle son 2 idmana çıkmamasına rağmen Giresunspor maçına ilk 11'de başlamak istedi.



7 gün sonra başlayacak olan Dünya Kupası öncesi dinlenmek yerine hocası Jesus'tan formayı talep eden Ekvadorlu golcü, sezon başında da tatil yapmak yerine kampa erken katılmıştı.



EMRE MOR'A SAKATLIK ENGELİ



Giresunspor maçında son 10 dakika görev yapan Emre Mor, yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Sağ ayak bileğinden sıkıntı yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, Ay-Yıldızlı ekibin 16 Kasım'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile oynayacağı özel maçlarda görev yapamayacak.



