Fenerbahçe'de Valencia, 5 maç sonra sahada!

Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Sarı lacivertlilerin golcü oyuncusu Enner Valencia, 5 maç aranın ardından forma giydi.
Sakatlığının ardından uzun süre forma giyemeyen ve son olarak 27. haftadaki Kasımpaşa müsabakasında kısa süre oynayan Valencia, 69. dakikada Serdar Dursun'un yerine oyuna dahil oldu.
Sarı lacivertlilerin golcü oyuncusu Enner Valencia, 5 maç aranın ardından forma giydi.
Sakatlığının ardından uzun süre forma giyemeyen ve son olarak 27. haftadaki Kasımpaşa müsabakasında kısa süre oynayan Valencia, 69. dakikada Serdar Dursun'un yerine oyuna dahil oldu.