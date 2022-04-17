Fenerbahçe'de Valencia, 5 maç sonra sahada!

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, 5 maç aranın ardından Göztepe maçında forma giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Valencia, 5 maç sonra sahada!
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17 Nisan 2022 00:43
Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Sarı lacivertlilerin golcü oyuncusu Enner Valencia, 5 maç aranın ardından forma giydi.

Sakatlığının ardından uzun süre forma giyemeyen ve son olarak 27. haftadaki Kasımpaşa müsabakasında kısa süre oynayan Valencia, 69. dakikada Serdar Dursun'un yerine oyuna dahil oldu.

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