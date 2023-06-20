Fenerbahçe'de Umut Nayir'le son görüşme!

Fenerbahçe'de santrfor transferinde hareketlilik yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, A Milli forvet Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor.
Sarı- lacivertliler, milli golcünün kulübü Eyüpspor ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, kulübüyle anlaşmasının ardından Umut'la son kez masaya oturacak. 29 yaşındaki forvetle yapılacak görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor.
Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçta 17 gol atan tecrübeli oyuncu, ayrıca 3 de asist yaparak dikkat çekti.
Sarı-lacivertliler, A Milli forvet Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor.
Sarı- lacivertliler, milli golcünün kulübü Eyüpspor ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, kulübüyle anlaşmasının ardından Umut'la son kez masaya oturacak. 29 yaşındaki forvetle yapılacak görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor.
Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçta 17 gol atan tecrübeli oyuncu, ayrıca 3 de asist yaparak dikkat çekti.