Fenerbahçe'de Umut Nayir'le son görüşme!

Umut Nayir'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Eyüpspor ile anlaştı. Fenerbahçe, başarılı oyuncu ile yapılacak son görüşmenin ardından oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Umut Nayir'le son görüşme!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2023 11:11
Fenerbahçe'de santrfor transferinde hareketlilik yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, A Milli forvet Umut Nayir'i kadrosuna katmak istiyor.

Sarı- lacivertliler, milli golcünün kulübü Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, kulübüyle anlaşmasının ardından Umut'la son kez masaya oturacak. 29 yaşındaki forvetle yapılacak görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçta 17 gol atan tecrübeli oyuncu, ayrıca 3 de asist yaparak dikkat çekti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery