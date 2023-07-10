Fenerbahçe'de Umut Nayir imzalıyor

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı milli golcü Umut Nayir, kısa süre içinde resmi imzayı atacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Umut Nayir imzalıyor
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10 Temmuz 2023 13:24
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 13:25
Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, bir transferi daha noktalamak üzere.

Forvet rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i sağlık kontrollerinden geçirdi. 30 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ

Ümraniyespor'da geride kalan sezon çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapajn Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezona kadar attığı gol sayısını(16) tek sezonda geçmiş oldu.

Milli Takım'a da seçilen ve ilk gol sevincini de yaşayan Umut Nayir, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor.

GÜÇLÜ FORVETLER İLE REKABET EDECEK

Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonuna girecek olan Umut Nayir; mevcut kadroda Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ile forma rekabeti verecek.



 


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