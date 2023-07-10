Fenerbahçe'de Umut Nayir imzalıyor

Transferin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, bir transferi daha noktalamak üzere.
Forvet rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i sağlık kontrollerinden geçirdi. 30 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.
KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ
Ümraniyespor'da geride kalan sezon çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapajn Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezona kadar attığı gol sayısını(16) tek sezonda geçmiş oldu.
Milli Takım'a da seçilen ve ilk gol sevincini de yaşayan Umut Nayir, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor.
GÜÇLÜ FORVETLER İLE REKABET EDECEK
Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonuna girecek olan Umut Nayir; mevcut kadroda Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ile forma rekabeti verecek.
Forvet rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bonservisi Eyüpspor'da bulunan Umut Nayir'i sağlık kontrollerinden geçirdi. 30 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.
KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ
Ümraniyespor'da geride kalan sezon çıktığı 31 maçta 17 gol atıp 3 de asist yapajn Umut Nayir, Süper Lig'de bu sezona kadar attığı gol sayısını(16) tek sezonda geçmiş oldu.
Milli Takım'a da seçilen ve ilk gol sevincini de yaşayan Umut Nayir, kariyerinin en formda dönemini geçiriyor.
GÜÇLÜ FORVETLER İLE REKABET EDECEK
Fenerbahçe'nin santrfor rotasyonuna girecek olan Umut Nayir; mevcut kadroda Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Joao Pedro ve Serdar Dursun ile forma rekabeti verecek.