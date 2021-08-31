Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi için transfer endişesi

Sezona 5'te 5'le başlayarak olumlu bir hava yakalayan Fenerbahçe buna karşın camiada ciddi rahatsızlık uyandıran gerçeklerle de yüzleşmeye başladı. 2 Eylül'de Avrupa'ya verilecek liste ve mevcut kadro için adımlar atılamaması ciddi endişe yaratıyor

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Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi için transfer endişesi
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31 Ağustos 2021 09:36
Transfer çalışmalarında artık son günlere girilirken Fenerbahçe'de yaprak kıpırdamaması endişe yaratıyor. Kadro dışı bırakılan isimlerle halen daha yolların ayrılmaması, Burak Kapacak'ın düne kadar lisansının çıkmaması ve henüz transferde somut adımlar atılamaması tehlike çanlarını yükseltiyor. Altay maçında sadece yeni transfer olarak Kim Min Jae'nin yer alması bu tabloyu ortaya koyan en çarpıcı örnekti.

2 Eylül'de UEFA'ya liste
Evet Süper Lig ve Avrupa'ya 5'te 5'le başlayan sarı-lacivertliler Vitor Pereira yönetiminde son derece olumlu bir havaya girdi. Ancak mevcut kadroya ve 3'lü sisteme beklenen takviyelerin gelmemesi halinde sezon genelinde sıkıntı olmasından korkuluyor. Her ne kadar Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de bitse de Avrupa Ligi için 2 Eylül'e kadar UEFA'ya kadro bildirilmesi gerekiyor. İki gün içinde eldekiler çıkıp yenileri gelmezse UEFA kadrosu çok cılız kalacak.


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