Fenerbahçe'de üçlü defans sinyalleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son transferlerle yıldızlarla dolu bir kadroya sahip oldu ama büyük de bir sıkıntıya girdi.
Yönetim, Bonucci ve Çağlar'ı ikna etmek için EURO 2024 öncesi düzenli olarak ilk 11'de oynama sözü verdi.
DJIKU, KARTAL'IN GÖZDESİ
Hem çabuk olması hem hava topları ve geriden oyun kurması nedeniyle Djiku, Kartal'ın bir numarası. Üstüne Becao sakatlığını atlattı.
ÜÇLÜ DEFANS DENENİYOR
İdmanlarda 3'lü defansı deneyen tecrübeli çalıştırıcı, Djiku-Çağlar-Bonucci tandemi üzerinde yoğunlaşmış durumda.
Yönetim, Bonucci ve Çağlar'ı ikna etmek için EURO 2024 öncesi düzenli olarak ilk 11'de oynama sözü verdi.
DJIKU, KARTAL'IN GÖZDESİ
Hem çabuk olması hem hava topları ve geriden oyun kurması nedeniyle Djiku, Kartal'ın bir numarası. Üstüne Becao sakatlığını atlattı.
ÜÇLÜ DEFANS DENENİYOR
İdmanlarda 3'lü defansı deneyen tecrübeli çalıştırıcı, Djiku-Çağlar-Bonucci tandemi üzerinde yoğunlaşmış durumda.