Fenerbahçe'de üçlü defans sinyalleri

Devre arasında Bonucci ve Çağlar Söyüncü hamlesi yapan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal sıkıntıya girdi. Yönetim, EURO 2024 için bu iki isme forma sözü verirken, Kartal, idmanlarda üçlü defansta Djiku-Bonucci-Çağlar tandemi üzerinde yoğunlaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de üçlü defans sinyalleri
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06 Şubat 2024 13:15
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son transferlerle yıldızlarla dolu bir kadroya sahip oldu ama büyük de bir sıkıntıya girdi.

Yönetim, Bonucci ve Çağlar'ı ikna etmek için EURO 2024 öncesi düzenli olarak ilk 11'de oynama sözü verdi.

DJIKU, KARTAL'IN GÖZDESİ

Hem çabuk olması hem hava topları ve geriden oyun kurması nedeniyle Djiku, Kartal'ın bir numarası. Üstüne Becao sakatlığını atlattı.

ÜÇLÜ DEFANS DENENİYOR

İdmanlarda 3'lü defansı deneyen tecrübeli çalıştırıcı, Djiku-Çağlar-Bonucci tandemi üzerinde yoğunlaşmış durumda. 

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