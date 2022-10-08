Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
FENERBAHÇE 3 PUAN İSTİYOR
Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.
3 FUTBOLCU KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK
Fenerbahçe, bu maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli takımda tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE 3 PUAN İSTİYOR
Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.
3 FUTBOLCU KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK
Fenerbahçe, bu maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli takımda tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
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