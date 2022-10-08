Fenerbahçe'de üç oyuncu bu hafta yok!

Fenerbahçe sahasında Karagümrük ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus üç futbolcusundan faydalanamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de üç oyuncu bu hafta yok!
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08 Ekim 2022 16:59
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

FENERBAHÇE 3 PUAN İSTİYOR

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, sahasındaki VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe haftaya 14 puanla 7. sırada girdi.

3 FUTBOLCU KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

Fenerbahçe, bu maçta 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertli takımda tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.



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