Sakatlıkların ardından,ve'nun da Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle savunmada zorunlu rotasyona gidecek olan'de kaleciile merkez orta sahave'e büyük iş düşecek.Sarı-lacivertli takımda geri dörtlüile diğer eksikler dönene kadarve'ndan oluşacak.Bu isimlerin sahada hiç yan yana oynamaması nedeniyle Teknik Direktör İsmail Kartal kaleye ve merkez orta sahaya büyük önem veriyor.Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun idmanlarda Livakovic, İsmail Yüksek ve Crespo ile özel olarak ilgilendiği, sürekli onlarla konuştuğu öğrenildi.