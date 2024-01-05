Sakatlıkların ardından, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun da Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle savunmada zorunlu rotasyona gidecek olan Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic ile merkez orta saha Miguel Crespo ve İsmail Yüksek'e büyük iş düşecek.
Sarı-lacivertli takımda geri dörtlü Rodrigo Becao ile diğer eksikler dönene kadar Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşacak.
Bu isimlerin sahada hiç yan yana oynamaması nedeniyle Teknik Direktör İsmail Kartal kaleye ve merkez orta sahaya büyük önem veriyor.
İSMAİL KARTAL SÜREKLİ GÖRÜŞÜYOR
Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun idmanlarda Livakovic, İsmail Yüksek ve Crespo ile özel olarak ilgilendiği, sürekli onlarla konuştuğu öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımda geri dörtlü Rodrigo Becao ile diğer eksikler dönene kadar Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşacak.
Bu isimlerin sahada hiç yan yana oynamaması nedeniyle Teknik Direktör İsmail Kartal kaleye ve merkez orta sahaya büyük önem veriyor.
İSMAİL KARTAL SÜREKLİ GÖRÜŞÜYOR
Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun idmanlarda Livakovic, İsmail Yüksek ve Crespo ile özel olarak ilgilendiği, sürekli onlarla konuştuğu öğrenildi.