Fenerbahçe'de üç isme çok iş düşecek!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Savunmada zorunlu rotasyona gidecek olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal kaleye ve merkez orta sahaya büyük önem veriyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de üç isme çok iş düşecek!
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05 Ocak 2024 11:12
Sakatlıkların ardından, Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun da Afrika Kupası'na gitmesi nedeniyle savunmada zorunlu rotasyona gidecek olan Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic ile merkez orta saha Miguel Crespo ve İsmail Yüksek'e büyük iş düşecek.

Sarı-lacivertli takımda geri dörtlü Rodrigo Becao ile diğer eksikler dönene kadar Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşacak.

Bu isimlerin sahada hiç yan yana oynamaması nedeniyle Teknik Direktör İsmail Kartal kaleye ve merkez orta sahaya büyük önem veriyor.

İSMAİL KARTAL SÜREKLİ GÖRÜŞÜYOR

Sarı-lacivertli takımın teknik patronunun idmanlarda Livakovic, İsmail Yüksek ve Crespo ile özel olarak ilgilendiği, sürekli onlarla konuştuğu öğrenildi.  

 
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