Fenerbahçe'de U19 Futbol Takımı Semih Şentürk'e emanet

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Semih Şentürk, Sarı-lacivertlilerin U19 Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirildi.

Haber; DHA
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Fenerbahçe'de U19 Futbol Takımı Semih Şentürk'e emanet
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25 Temmuz 2023 16:15
Fenerbahçe ve Milli Takımda attığı gollerle hafızalara kazınan ''Genç Semih'' lakaplı Semih Şentürk, Fenerbahçe U19 takımının başına geçti.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın omurgasını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdüren Futbol Akademimizde U19 Takımımızın teknik direktörlük görevine Semih Şentürk getirildi.

Altyapısında yetiştiği kulübümüzde A takım formamızı uzun yıllar boyunca başarıyla terleten, kazanılan zaferlerde ve elde edilen şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Semih Şentürk, 2007-08 sezonunda da 'Gol Kralı' olmuştu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Kasım 2020'de yuvaya dönen ve geleceğimiz olarak gördüğümüz Futbol Akademimizde genç sporcuları yetiştirmek üzere kıymetli bir görev üstlenen Semih Şentürk, bu sezondan itibaren U19 Takımımızı çalıştıracak.

Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin kıymetli ismi Semih Şentürk'ü tebrik eder, Sarı Lacivert çatı altında U 19 Takımımızla birlikte sonsuz başarılar dileriz."

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