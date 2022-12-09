Fenerbahçe'de tutunamayan forvetler yol ayrımında

Fenerbahçe, Mergim Berisha'yı Augsburg'a, Mbwana Samatta'yı ise Genk'e satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Sarı-Lacivertliler'in kaynak yaratma adına iki oyuncuyu da daha düşük bedelle bu kulüplere önereceği iddia edildi.



Sarı-Lacivertliler, sezon başında kadroda düşünülmeyen oyuncuları kiralık olarak göndermişti. Mergim Berisha, ülkesinde Augsburg'a imza atarken, Mbwanna Samatta ise eski takımı Genk'in yolunu tutmuştu. Anlaşma çerçevesinde Berisha'nın satın alma opsiyonu 4 milyon euro, Samatta'nınki ise 3 milyon euro olarak belirlenmişti. Yönetim, ara transfer döneminde kaynak yaratma adına harekete geçti.



BERISHA'DAN MEMNUNLAR



Fenerbahçe'nin, Augsburg ve Genk'e oyuncuların bonservislerini ocak ayında almaları halinde indirim yapılacağı mesajı göndereceği öne sürüldü. Alman ekibi, 10 lig maçında 3 gol, 4 asistlik performans sergileyen ve adı Almanya Milli Takımı ile anılan Berisha'nın performansından son derece memnun.



Samatta ise sezonun ilk bölümünde beklenen performansı veremedi. 29 yaşındaki forvet, 13 resmi maçta sadece 251 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. Buna rağmen Genk'in, 3 milyon euroluk opsiyondan çok daha az bir rakama transferi düşünebileceği kaydedildi.





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