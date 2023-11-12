Fenerbahçe'de tüm gözler yine Dzeko'da!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Edin Dzeko, şu ana kadar gösterdiği form grafiğiyle büyük bir takdir alırken Süper Lig'deki zorlu Adana Demirspor deplasmanında da tüm gözler onun üzerinde olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tüm gözler yine Dzeko'da!
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12 Kasım 2023 10:59
Konferans Ligi'ndeki Ludogorets deplasmanında yedek bekleyen Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, Adana Demirspor karşılaşmasında formasına kavuşacak.

Süper Lig'de Kadıköy'de 3-2 kaybedilen Trabzonspor mücadelesinde gol atamayan Bosnalı yıldız, bu sezon 15 resmi maçta 6 asist ve 12 golle oynadı. 37 yaşındaki forvet, ligdeki 11. karşılaşmasında 10 gole (3 de asisti var) ulaşarak Galatasaray'dan Mauro Icardi ile krallık yarışında kapışıyor.

Deplasmanda oynadığı son iki lig maçında da gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu (toplam 4 gol), üst üste 3 ve daha fazla dış saha karşılaşmasında fileleri havalandırdığı son dönemi Aralık 2019-Ocak 2020 arasında Serie A'da Roma formasıyla yaşamıştı.

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