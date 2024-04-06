Fenerbahçe'de tüm dikkat Avrupa'ya çevrildi!

Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkacak olan Fenerbahçe'de herkes Yunan ekibiyle oynanacak Konferans Ligi çeyrek final ilk maçını düşünüyor. Oyuncularına iki gün izin veren İsmail Kartal dinlenmelerini ve pazar gününden itibaren bu mücadeleye konsantre olmalarını istedi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de tüm dikkat Avrupa'ya çevrildi!
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06 Nisan 2024 09:55
Son güncelleme 06 Nisan 2024 09:59
Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u yenerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de rota UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile perşembe günü oynanacak ilk maça çevirildi.

Sarı-lacivertliler, pazar günü Galatasaray ile yapılacak olan Süper Kupa mücadelesine U19 Takımıyla çıkma kararı almasının ardından A Takım futbolcuları ise Yunan ekibiyle oynayacakları karşılaşmaya odaklandı. Teknik Direktör İsmail Kartal da yoğun tempoda yorulan futbolcularına iki gün izin verirken, tamamen dinlenmelerini ve pazar gününden itibaren Olympiakos maçının hazırlıklarına başlayacaklarını iletti.

Perşembe günkü lig maçına Batshuayi, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, King, İsmail Yüksek ve Fred gibi önemli isimlerinden yoksun çıkan Fenerbahçe'de bu oyuncuların perşembe günü sahaya çıkacak olmaları Teknik Direktör İsmail Kartal'ın elini çok güçlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcının Olympiakos karşısına ideal 11'i ile çıkacağı öğrenildi.

FULL KONSANTRASYON

Öte yandan futbolcular da hem Trabzonspor maçında yaşanan olayları, hem de zorlu milli ara dönüşünü çok rahat atlatırken, tamamen sahaya odaklandı. Takımda büyük bir rekabet olsa da hiçbir futbolcunun kimin oynayıp, kimin oynamadığını dert etmediği ve İsmail Kartal'dan şans beklediği bildirildi. Büyük bir kenetlenme yaşayan sarı-lacivertli camiada, sezon başından itibaren dile getirilen Avrupa'da kupa hedefine daha fazla konsantre olundu. 

 
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