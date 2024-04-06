Fenerbahçe'de tüm dikkat Avrupa'ya çevrildi!

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'u yenerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de rota UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile perşembe günü oynanacak ilk maça çevirildi.
Sarı-lacivertliler, pazar günü Galatasaray ile yapılacak olan Süper Kupa mücadelesine U19 Takımıyla çıkma kararı almasının ardından A Takım futbolcuları ise Yunan ekibiyle oynayacakları karşılaşmaya odaklandı. Teknik Direktör İsmail Kartal da yoğun tempoda yorulan futbolcularına iki gün izin verirken, tamamen dinlenmelerini ve pazar gününden itibaren Olympiakos maçının hazırlıklarına başlayacaklarını iletti.
Perşembe günkü lig maçına Batshuayi, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, King, İsmail Yüksek ve Fred gibi önemli isimlerinden yoksun çıkan Fenerbahçe'de bu oyuncuların perşembe günü sahaya çıkacak olmaları Teknik Direktör İsmail Kartal'ın elini çok güçlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcının Olympiakos karşısına ideal 11'i ile çıkacağı öğrenildi.
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Öte yandan futbolcular da hem Trabzonspor maçında yaşanan olayları, hem de zorlu milli ara dönüşünü çok rahat atlatırken, tamamen sahaya odaklandı. Takımda büyük bir rekabet olsa da hiçbir futbolcunun kimin oynayıp, kimin oynamadığını dert etmediği ve İsmail Kartal'dan şans beklediği bildirildi. Büyük bir kenetlenme yaşayan sarı-lacivertli camiada, sezon başından itibaren dile getirilen Avrupa'da kupa hedefine daha fazla konsantre olundu.
Sarı-lacivertliler, pazar günü Galatasaray ile yapılacak olan Süper Kupa mücadelesine U19 Takımıyla çıkma kararı almasının ardından A Takım futbolcuları ise Yunan ekibiyle oynayacakları karşılaşmaya odaklandı. Teknik Direktör İsmail Kartal da yoğun tempoda yorulan futbolcularına iki gün izin verirken, tamamen dinlenmelerini ve pazar gününden itibaren Olympiakos maçının hazırlıklarına başlayacaklarını iletti.
Perşembe günkü lig maçına Batshuayi, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, King, İsmail Yüksek ve Fred gibi önemli isimlerinden yoksun çıkan Fenerbahçe'de bu oyuncuların perşembe günü sahaya çıkacak olmaları Teknik Direktör İsmail Kartal'ın elini çok güçlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcının Olympiakos karşısına ideal 11'i ile çıkacağı öğrenildi.
FULL KONSANTRASYON
Öte yandan futbolcular da hem Trabzonspor maçında yaşanan olayları, hem de zorlu milli ara dönüşünü çok rahat atlatırken, tamamen sahaya odaklandı. Takımda büyük bir rekabet olsa da hiçbir futbolcunun kimin oynayıp, kimin oynamadığını dert etmediği ve İsmail Kartal'dan şans beklediği bildirildi. Büyük bir kenetlenme yaşayan sarı-lacivertli camiada, sezon başından itibaren dile getirilen Avrupa'da kupa hedefine daha fazla konsantre olundu.