Fenerbahçe'de tribünlerden Altay'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'a sevgi gösterisi yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tribünlerden Altay'a destek
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30 Ekim 2022 21:05
Fenerbahçeli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu.

Son maçlardaki performansı nedeniyle tribünlerden tepki alan genç file bekçisi için teknik direktör Jorge Jesus, taraftarlara destek çağrısı yapmıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde ilk olarak milli kaleciyi tribünlere çağırarak lehine tezahürat yaptı.

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