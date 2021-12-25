Fenerbahçe'de tribünler hazır kıta

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının son maçında yarın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası takımın 9 kişilik Karagümrük'le 1-1 berabere kalması taraftarın sabrını taşırmış durumda. Dün öğleden sonra öncelikli satışlarda bilet satış sayısı 20 bini aştı.



Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Takım iyi futbol oynarsa taraftarın tepkisi olumluya dönecek. Ancak puan kaybının, Beşiktaş maçında olduğu gibi tepkileri yükseltmesi bekleniyor.



Tribün gruplarının henüz bir protesto hazırlığı yok. Ancak bireysel taraftar tepkisinin dozu yönetimi ve takımı endişelendiriyor. Sarı-lacivertli yönetim, Samandıra'da seferberlik ilan etmiş durumda. Futbolcularla bire bir toplantılar yapılıyor.



Yeni Malatya maçında 3 puandan başka çarenin olmadığı anlatılıyor. Kaptanlar da bu maç öncesinde takımla özel olarak ilgileniyor.





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