Fenerbahçe'de transferde dikkat çeken tablo!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, hem oyuncu transferlerinde hem de kadrodaki futbolcuları pazarlama konusunda yönetimden geniş yetki aldı.
44 MİLYON EURO HARCANDI
Portekizli spor adamı, geçen yıl Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, bu sezon da Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi isimleri transfer etti. Şu ana kadar bonservise 44 milyon Euro harcayan sarı-lacivertliler, oyuncu satışında ise aynı başarıyı gösteremedi.
Mourinho'nun 'kadromda düşünmüyorum, gönderin' dediği Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Emre Mor gibi isimlere hala bir kulüp bulunamadı. Sadece Umut Nayir 400 bin Euro karşılığında Konyaspor'a gitti.Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Miguel Crespo ise bedelsiz olarak Başakşehir'e imza attı. Emre Mor ve Cengiz Ünder gibi kariyerli isimlerin elde kalması dikkat çekti.
Branco, kariyerinde Roma, Leicester City gibi takımlarda forma giyen Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer etti. Geçen sezon 33 resmi maçta 1357 dakika sahada kalan, 9 gol-3 asiste imza atan Cengiz, bu sezon Avrupa listesine yazılmadığı gibi ligde de süre almadı. Portekizli sportif direktör, marka ismi satacak bir kulüp bulamadı.
44 MİLYON EURO HARCANDI
Portekizli spor adamı, geçen yıl Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, bu sezon da Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi isimleri transfer etti. Şu ana kadar bonservise 44 milyon Euro harcayan sarı-lacivertliler, oyuncu satışında ise aynı başarıyı gösteremedi.
Mourinho'nun 'kadromda düşünmüyorum, gönderin' dediği Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc, Ryan Kent, Cengiz Ünder, Emre Mor gibi isimlere hala bir kulüp bulunamadı. Sadece Umut Nayir 400 bin Euro karşılığında Konyaspor'a gitti.Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Miguel Crespo ise bedelsiz olarak Başakşehir'e imza attı. Emre Mor ve Cengiz Ünder gibi kariyerli isimlerin elde kalması dikkat çekti.
Branco, kariyerinde Roma, Leicester City gibi takımlarda forma giyen Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 15 milyon Euro karşılığında transfer etti. Geçen sezon 33 resmi maçta 1357 dakika sahada kalan, 9 gol-3 asiste imza atan Cengiz, bu sezon Avrupa listesine yazılmadığı gibi ligde de süre almadı. Portekizli sportif direktör, marka ismi satacak bir kulüp bulamadı.