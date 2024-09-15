Fenerbahçe'de transfer sonrası alternatifli kadro!

Fenerbahçe'de hem yönetim hem de Sportif Direktör Mario Branco yaz transfer döneminde başarılı bir iş çıkarırken, Teknik Direktör Jose Mourinho'ya bol alternatifli bir kadro teslim edildi. Geçen sezon bir ismin sakatlığında bile takımın uyumu bozulurken, bu sefer her bölgeye kaliteli alternatifler eklenince Portekizli çalıştırıcının işi kolaylaştırılmış oldu.
Birinci kaleci bu sezon da Livakovic olacak, İrfan Can Kahveci ise yedek kulübesinde şans bekleyecek. Sağ bekte Osayi'nin alternatifi Mert Müldür olacak. Mert sol bek de oynayabildiği için Mourinho'nun adeta jokeri olacak. Defans ise Çağlar, Becao, Djiku, Becao ve Yusuf'un arasından seçilecek.
TEK KALAN İSİM FRED
Ferdi'nin gitmesiyle sarsılan sarı-lacivertliler bu bölgeye ise Kostic'i alarak hem Oosterwolde'yi rahatlattı, hem de alternatif yarattı. Yeni sezonda tek kalan isim ise Fred oldu. Brezilyalı'nın altı numarada bir partneri bulunmuyor. Bu yüzden tecrübeli futbolcunun olmayacağı dönemlerde Mourinho elindeki kadrodan bir çözüm yaracak. İsmail Yüksek ise Amrabat'ın gelişiyle rahatladı.
Sağ kanatta Tadic, İrfan Can Kahveci, Cengiz alternatifleri bulunurken, 10 numarada Szymanski'nin partneri Mert Hakan Yandaş olacak. Sol kanatta da Maximin'in yeri garanti olarak gözükürken yıldız futbolcunun yokluğunda Kent ve Oguz Aydın şans bekleyecek. İlerlemiş yaşına rağmen performansıyla göz dolduran Edin Dzeko forvet hattında güven verirken, büyük umutlarla alınan En Nesyri'nin dışında, Süper Lig'i ve takımları iyi tanıyan Cenk Tosun da gol yükünü üstlenecek.
Birinci kaleci bu sezon da Livakovic olacak, İrfan Can Kahveci ise yedek kulübesinde şans bekleyecek. Sağ bekte Osayi'nin alternatifi Mert Müldür olacak. Mert sol bek de oynayabildiği için Mourinho'nun adeta jokeri olacak. Defans ise Çağlar, Becao, Djiku, Becao ve Yusuf'un arasından seçilecek.
TEK KALAN İSİM FRED
Ferdi'nin gitmesiyle sarsılan sarı-lacivertliler bu bölgeye ise Kostic'i alarak hem Oosterwolde'yi rahatlattı, hem de alternatif yarattı. Yeni sezonda tek kalan isim ise Fred oldu. Brezilyalı'nın altı numarada bir partneri bulunmuyor. Bu yüzden tecrübeli futbolcunun olmayacağı dönemlerde Mourinho elindeki kadrodan bir çözüm yaracak. İsmail Yüksek ise Amrabat'ın gelişiyle rahatladı.
Sağ kanatta Tadic, İrfan Can Kahveci, Cengiz alternatifleri bulunurken, 10 numarada Szymanski'nin partneri Mert Hakan Yandaş olacak. Sol kanatta da Maximin'in yeri garanti olarak gözükürken yıldız futbolcunun yokluğunda Kent ve Oguz Aydın şans bekleyecek. İlerlemiş yaşına rağmen performansıyla göz dolduran Edin Dzeko forvet hattında güven verirken, büyük umutlarla alınan En Nesyri'nin dışında, Süper Lig'i ve takımları iyi tanıyan Cenk Tosun da gol yükünü üstlenecek.