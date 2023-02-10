Fenerbahçe'de transfer için gözler Jorge Jesus'ta

Fenerbahçe Yönetimi, kadroya takviye konusunu yeniden değerlendirme kararı aldı. Bunun için Jorge Jesus ile bir toplantı yapılacağı öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de transfer için gözler Jorge Jesus'ta
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10 Şubat 2023 08:30
Ara transfer döneminin uzaması sonrası özellikle listesinde ilk sırada yıldız oyuncu için harekete geçmeye hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi, konuya ilişkin Sarı-Lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.

Türkiye'de ara transfer dönemi penceresi 8 Şubat'ta sona erecekti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, deprem felaketinin ardından pencerenin uzatılması için FIFA'dan özel talepte bulundu. Bu talebe olumlu yanıt geldi. Ara transfer dönemi 18 Şubat'a kadar devam edecek.

1 NUMARALI ADAY HAKIM ZIYECH

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe Yönetimi, kadroya takviye konusunu yeniden değerlendirme kararı aldı. Bunun için Jorge Jesus ile bir toplantı yapılacağı öğrenildi. Portekizli hocanın öncelikleri olan stoper ve sol beke Samet Akaydin ile Jayden Oosterwolde takviyeleri yapılmıştı. Tecrübeli teknik adamın daha fazla skor katkısı verebileceği bir kanat oyuncusuna sıcak baktığı kaydedildi. Bu konudaki 1 numaralı aday ise Hakim Ziyech.

ZIYECH, CHELSEA'YE TEPKİLİ

Faslı oyuncu, birçok transfer yapan Chelsea'den ayrılmak istiyor. Ziyech, PSG'ye transferinin yanlış evrak gönderilmesi nedeniyle son anda bozulması sonrası da kulübüne ayrıca tepkili. Bu nedenle yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öne sürüldü. Fenerbahçe, Chelsea'ye kiralama konusuna ikna etmeye çalışacak. Karagümrük'te bu sezon müthiş bir performans sergileyen ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Fabio Borini, transferde diğer hedef konumunda. 

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