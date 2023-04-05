Fenerbahçe'de transfer fiyaskosu: 43.7 milyon euro

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yapılan transferlerde istenen başarının yakalanamaması, mali olarak büyük bir sorun ortaya çıkardı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de transfer fiyaskosu: 43.7 milyon euro
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05 Nisan 2023 09:20
Fenerbahçe bu sezon 17 oyuncu transfer etti. Bunların 14'ü Jesus'un raporu doğrultusunda alındı.

Kulübün kasasından 43.76 milyon Euro çıktı.Yeniler beklenen katkıyı yapmaktan uzak kaldı. Sakatlıklarıyla daha çok öne çıkan isimlerden sadece Batshuayi ve Lincoln sınıfı geçti.

Hiç oynamayan Bruma'nın bonservisinin zorunlu olarak alınması, takımdan kesilen Gustavo Henrique'nin gelecek sezon da 1.4 milyon Euro ödenerek kiralanacak olması 'transfer fiyasko'larının en somut örnekleri oldu.

 
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