Fenerbahçe'de Trabzonspor öncesi İrfan Can tehlikesi

Fenerbahçe'de derbi öncesinde ceza sınırında olan İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa ile oynanacak maçta kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Trabzonspor öncesi İrfan Can tehlikesi
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28 Şubat 2022 09:59
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlığından kurtulan İrfan Can Kahveci'nin bugün Kasımpaşa maçında forma giymesi bekleniyor. Ancak yıldız futbolcuyu bugünkü maçta forma giyerse büyük bir tehlike bekliyor. Pazar günü oynanacak derbi öncesinde ceza sınırında olan milli isim, kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

İrfan Can Kahveci, Başakşehir ile 5 Şubat'ta oynanan maçta sakatlanmıştı. Milli yıldız bu nedenle ligde Giresun ve Hatayspor ile Konferans Ligi'ndeki Slavia Prag ile oynanan ilk karşılaşmalarını kaçırmış, rövanşta yedek oturmuştu. İrfan, bugün formasına kavuşmaya hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın öğrencisini Kasımpaşa karşısında ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor. Ancak başarılı orta saha oyuncusu ceza sınırında. İrfan Can, bugün oynayıp sarı kart görmesi halinde önümüzdeki haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. 

 

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