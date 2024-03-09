Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike

Fenerbahçe'de, Pendikspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.
Bu futbolcular pazar günkü maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertlilerde; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.
Bu futbolcular pazar günkü maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.
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