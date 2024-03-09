Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike

Önümüzdeki hafta Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike
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09 Mart 2024 15:06
Son güncelleme 09 Mart 2024 15:09
Fenerbahçe'de, Pendikspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde; Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.

Bu futbolcular pazar günkü maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Trabzonspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

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