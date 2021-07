Fenerbahçe'de Topuk Yaylası raporu!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.



Yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz'da Dereağzı'ndaki Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde başlayan sarı-lacivertliler, 5 Temmuz'da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelerek, ilk kamp çalışmasına başlamıştı.



Tesislerde 12 gün konaklayan sarı-lacivertliler, bu süreçte bir de hazırlık maçı gerçekleştirdi.



İlk etap kamp sürecinde gelecek sezonun kadro planlaması da yapılırken, yeni transferler kamuoyuna tanıtıldı.



Pereira kadrosunu oluşturuyor



Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, kamp boyunca kadrosuna ilişkin analizler gerçekleştirdi.



Tecrübeli çalıştırıcı, sayıca fazla olan kadrosunu şekillendirmek adına gözlemler yaparken, kampın son bölümüne doğru 5 genç oyuncusunu İstanbul'a gönderme kararı verdi.



Pereira'nın talimatıyla Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam çalışmalarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdürmek üzere İstanbul'a gönderildi.



Öte yandan Vitor Pereira'nın futbolcularına yüksek sesle talimatlar vermesiyle bir idmanda sesi kısıldı. Portekizli çalıştırıcının, bir sonraki antrenmanda yaka mikrofonu yardımıyla oyuncularına seslenmesi dikkati çekti.



Ayrıca Pereira, hazırlık maçında futbolcularını daha iyi gözlemlemek adına gözlem kulesinden maçın tamamını takip etti ve notlar aldı.



3-4-3 tercih etti



Vitor Pereira, kamp sürecinde yapılan çift kalelerde 3-4-3 sistemini tercih etti.



Kariyerinin son bölümünde takımlarını daha çok bu sistem ile sahaya süren Portekizli teknik adam, sarı-lacivertli takıma da aynı sistemi uyguladı.



Pereira, kampta gerçekleştirilen tek hazırlık maçında da yine bu sistem ile takımını sahaya sürdü.



Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Romanya 2. Ligi ekiplerinden Csikszereda ile oynarken, sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Portekizli teknik adam, söz konusu karşılaşmada her iki devrede iki farklı takım ile sahaya çıkarken, 3-4-3 sistemiyle mücadele etti.



Milliler sonradan katıldı



Fenerbahçe'nin ilk etap hazırlık kampına, milli takımlarda forma giyen oyunculardan bazıları sonradan katılırken, bazıları ise kampa yetişemedi.



Sarı-lacivertli ekipte ay-yıldızlı formayı giyen oyunculardan Altay Bayındır, Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci ile Macaristan Milli Takımı'nda bulunan Attila Szalai kampa sonradan katılan isimler arasında yer aldı.



Fenerbahçe'de Danimarka Milli Takımı stoperi Zanka ile Ekvadorlu forvet Enner Valencia ise takıma İstanbul'da katılacak.



Ali Koç ve yöneticiler kampı ziyaret etti



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bazı yöneticiler, hazırlık kampında takımı yalnız bırakmadı.



Başkan Koç, 11 Temmuz'da sabah saatlerinde bazı yöneticileriyle tesislere gelerek takıma moral verdi.



Yöneticileri Burak Kızılhan, Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç'la birlikte teknik direktör Vitor Pereira'yla bir toplantı gerçekleştiren Ali Koç, aynı günün akşamında yine helikopterle İstanbul'a döndü.



Pereira ve yeni transferler basının karşısına çıktı



Kampta teknik direktör Vitor Pereira ve yeni oyuncular, basının karşısına çıktı.



Sarı-lacivertlilerde öncelikle yeni transferlerden Serdar Dursun ile Steven Caulker basın mensuplarının karşısına çıkarken, son bölümde Vitor Pereira da sohbet toplantısı gerçekleştirdi.



Taraftarlar hiç yalnız bırakmadı



Fenerbahçe'yi hazırlık kampı süresince taraftarları yalnız bırakmadı.



Topuk Yaylası Tesisleri'ne her gün sabah saatlerinde gelen sarı-lacivertli taraftarlar, akşam saatlerine kadar takımlarına destek verdi.



Antrenmanlarda tezahürat, meşale ve alkışlarla takımlarına destek veren Fenerbahçe taraftarı, oyuncularına yoğun ilgi gösterdi.



İstanbul'a hareket etti



İlk etap kamp çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a hareket etti.



Sarı-lacivertliler hazırlıklarına, sahası yenilenen Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek.



Fenerbahçe, 19 Temmuz'da burada Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.