Fenerbahçe'de Toko Ekambi sürprizi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin sezonu Rennes'de kiralık olarak geçiren Lyon'un sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'de Toko Ekambi sürprizi!
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10 Temmuz 2023 23:00
Son güncelleme 10 Temmuz 2023 23:50
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi. 

Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Rennes'de kiralık olarak olarak forma giyen Lyon'un sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak istiyor. 

Lyon ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Ekambi'nin Fransız ekibinden ayrılmak istediği belirtilirken, gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. 

Strasbourg'dan Alexander Djiku'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin, Toko Ekambi için de ısrarcı olacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Rennes formasıyla 38 karşılaşmada mücadele eden Ekambi, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

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