Fenerbahçe'de Tisserand yolcu

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Marcel Tisserand, El İttifak ile anlaştı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Tisserand yolcu
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21 Ağustos 2022 10:28
Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Marcel Tisserand, Suudi Arabistan yolcusu.

Demokratik Kongolu savunma oyuncusu, Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak ile anlaşmaya vardı.

29 yaşındaki futbolcunun, transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 2020 yazında transfer olan Tisserand, şu ana dek sarı-lacivertli forma altında 54 maçta sahaya çıktı.



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