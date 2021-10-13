Fenerbahçe'de Tisserand sevinci

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, Trabzonspor'a karşı oynayamasa bile kadroda yer alabilecek.

Abone Ol
Fenerbahçe'de Tisserand sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2021 09:25
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürürken 12 Eylül'de Sivasspor ile oynanan maçın 22. dakikasında kendini yere bırakan Marcel Tisserand, dün takımla çalışmalara başladı.

Kongolu stoper ligde Başakşehir, Giresun, Hatay ve Kasımpaşa, Avrupa'da da E.Frankfurt ve Olympiakos karşılaşmalarını kaçırmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a karşı oynayamasa bile kadroda yer alabilecek.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.