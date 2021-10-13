Fenerbahçe'de Tisserand sevinci

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürürken 12 Eylül'de Sivasspor ile oynanan maçın 22. dakikasında kendini yere bırakan Marcel Tisserand, dün takımla çalışmalara başladı.Kongolu stoper ligde Başakşehir, Giresun, Hatay ve Kasımpaşa, Avrupa'da da E.Frankfurt ve Olympiakos karşılaşmalarını kaçırmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a karşı oynayamasa bile kadroda yer alabilecek.