Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı, Szalai yine mesaide

Fenerbahçe'de Tisserand, Sivasspor maçının 20. dakikasında sakatlanırken, dinlenmesi için kulübeye çekilen Szalai oyuna dahil oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı, Szalai yine mesaide
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12 Eylül 2021 17:30
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynadığı mücadelede Marcel Tisserand sakatlandı.

Kongolu oyuncu, karşılaşmanın 20. dakikasında bir anda kendini yere bıraktı. Yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği tespit edilen futbolcu için kenara değişiklik işareti yapıldı.

Tisserand kenara gelirken, Szalai oyuna dahil oldu.

SZALAI 20 DAKİKA DİNLENEBİLDİ

Teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesinde sakatlığı bulunmayan Szalai'yi dinlendirmek için kulübeye çektiğini söylemişti.

Szalai'nin milli takımda yoğun bir tempoya girdiğini söyleyen Pereira, "Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor." demişti.


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