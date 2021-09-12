Fenerbahçe'de Tisserand sakatlandı, Szalai yine mesaide

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynadığı mücadelede Marcel Tisserand sakatlandı.



Kongolu oyuncu, karşılaşmanın 20. dakikasında bir anda kendini yere bıraktı. Yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği tespit edilen futbolcu için kenara değişiklik işareti yapıldı.



Tisserand kenara gelirken, Szalai oyuna dahil oldu.



SZALAI 20 DAKİKA DİNLENEBİLDİ



Teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesinde sakatlığı bulunmayan Szalai'yi dinlendirmek için kulübeye çektiğini söylemişti.



Szalai'nin milli takımda yoğun bir tempoya girdiğini söyleyen Pereira, "Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor." demişti.



