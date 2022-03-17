Fenerbahçe'de Tisserand ile yollar ayrılıyor

Yeni teknik direktörünü en geç sezon sonu açıklamayı planlayan Fenerbahçe'de kadro planlaması ise şimdiden başladı. Sarı-laciverliler 6 genç futbolcusuyla yeniden anlaşmaya varırken, takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Fenerbahçe'de bu doğrultuda Marcel Tisserand'la yolların ayrılması planlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Tisserand ile yollar ayrılıyor
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17 Mart 2022 11:19
Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremeyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden başladı. İç transferde hareketli günler geçiren sarı-lacivertliler, genç futbolcuları Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Osman Ertuğrul Çetin, Melih Bostan ve İsak Vural'la nikah tazeledi.

Kanarya'da takımda kalan oyuncular kadar ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Marcel Tisserand'la yolları ayıracağı bildirildi. Kongolu stoperin maliyetinden kurtulmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin, Tisserand için sezon sonunda gelecek her teklife sıcak bakacağı öğrenildi.

29 yaşındaki stoperin yeni rotasının ise büyük ihtimalle Fransa olacağı belirtildi.

Fransa Ligue 1 ekibi Saint Etienne'in Tisserand ile yakından ilgilendiği öğrenilirken, yıldız isme Almanya'dan da ciddi teklifler geliyor. 

 

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