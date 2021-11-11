Fenerbahçe'de Tisserand için bekleyiş

Fenerbahçe sağlık heyeti, sakatlık yaşayan Tisserand'ı kontrolden geçirecek.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de Tisserand için bekleyiş
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11 Kasım 2021 09:16
Milli araya sıkıntılı giren Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Demokratik Kongo Milli Takımı'ndan gelmişti. Sarı-lacivertlilerin başarılı stoperi Tisserand, milli takımda sakatlandı ve kamp kadrosundan çıkarıldı. Tisserand'ın cuma günü İstanbul'da olması bekleniyor.

Fenerbahçe sağlık heyeti, oyuncuyu kontrolden geçirecek, derbide oynayıp oynamayacağı bu kontrolün ardından netlik kazanacak.

Tisserand bu sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle de 30 gün takımdan ayrı kalmış ve 7 maçı kaçırmıştı.


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