Fenerbahçe'de Tisserand için ayrılık yakın

Fenerbahçe'de yönetim, beklentilerin altında kalan Marcel Tisserand'ı gözden çıkardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Tisserand için ayrılık yakın
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23 Mayıs 2021 14:33
Marcel Tisserand
Marcel Tisserand
Fenerbahçe
Sarı lacivertli yönetim, yeni sezon öncesinde bazı oyuncular için gelen transfer tekliflerini değerlendirecek. Sarı lacivertliler, özellikle maaşı yüksek ama beklentilerin altında kalan yabancı futbolcuları göndererek, önemli bir tasarruf sağlayacak.

Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Marcel Tisserand'ın geçtiğimiz sezonki performansı vasatın üstüne çıkmadı.

Fenerbahçe yönetimi, bu oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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