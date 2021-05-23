Fenerbahçe'de Tisserand için ayrılık yakın

Sarı lacivertli yönetim, yeni sezon öncesinde bazı oyuncular için gelen transfer tekliflerini değerlendirecek. Sarı lacivertliler, özellikle maaşı yüksek ama beklentilerin altında kalan yabancı futbolcuları göndererek, önemli bir tasarruf sağlayacak.



Bundesliga ekibi Wolfsburg'dan 4 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Marcel Tisserand'ın geçtiğimiz sezonki performansı vasatın üstüne çıkmadı.



Fenerbahçe yönetimi, bu oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.



