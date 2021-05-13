Fenerbahçe'de Tisserand gözden düştü; veda!

Şampiyonluk bir yana ikinciliği de tehlikeye atan Fenerbahçe'de sezon sonunda pek çok isimle yolların ayrılması bekleniyor.



Listeye eklenen son isim Marcel Tisserand oldu. Demokratik Kongolu stoper, Sivasspor maçında özellikle yenilen ikinci golde kaptırdığı top nedeniyle gözden düştü.



7 ikili mücadelenin 4'ünü; 4 hava topunun da 3'ünü kaybeden Kongolu stoper, sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.



Yönetimin, Tisserand'ın yanı sıra Lemos, Samatta, Perotti, Cisse, Sadık ve kiralıktan dönecek isimlerin pekçoğunu göndereceği konuşuluyor.



