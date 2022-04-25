Fenerbahçe'de Attila Szalai sakat, Kim Min-Jae ise sarı kart cezalısı. Savunma hattındaki eksikler, Marcel Tisserand'ın 11'e dönmesi için büyük bir şans oldu.



Gaziantepspor karşılaşmasında defansın ortasında Serdar Aziz'in partneri Kongolu oyuncu olacak. Son olarak Shakhtar ile oynanan hazırlık maçında 11'de sahaya çıkan Tisserand, başarılı bir performans sergilemişti.



Cuma günü oynanacak karşılaşmada kulübedeki stoper ise U19 takımının 17 yaşındaki yıldızı Emir Ortakaya olabilir.



