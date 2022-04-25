Fenerbahçe'de Tisserand göreve hazır

Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin sakatlanması ve Kim Min-Jae'nin kart cezalısı olması nedeniyle Marcel Tisserand'a şans doğdu. Tecrübeli futbolcunun göreve hazır olduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Tisserand göreve hazır
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25 Nisan 2022 09:56
Fenerbahçe'de Attila Szalai sakat, Kim Min-Jae ise sarı kart cezalısı. Savunma hattındaki eksikler, Marcel Tisserand'ın 11'e dönmesi için büyük bir şans oldu.

Gaziantepspor karşılaşmasında defansın ortasında Serdar Aziz'in partneri Kongolu oyuncu olacak. Son olarak Shakhtar ile oynanan hazırlık maçında 11'de sahaya çıkan Tisserand, başarılı bir performans sergilemişti.

Cuma günü oynanacak karşılaşmada kulübedeki stoper ise U19 takımının 17 yaşındaki yıldızı Emir Ortakaya olabilir. 

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