Fenerbahçe'de Tisserand derbide yok

Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, maçta forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Tisserand derbide yok
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18 Aralık 2021 23:37
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Sarı - lacivertlilerde gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı son idmanda da yer alamadı.

Kongolu savunma oyuncusu, derbide forma giyemeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun da en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.


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