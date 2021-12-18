Fenerbahçe'de Tisserand derbide yok

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Sarı - lacivertlilerde gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı son idmanda da yer alamadı.
Kongolu savunma oyuncusu, derbide forma giyemeyecek.
Öte yandan Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun da en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Sarı - lacivertlilerde gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, Beşiktaş maçı öncesinde yaptığı son idmanda da yer alamadı.
Kongolu savunma oyuncusu, derbide forma giyemeyecek.
Öte yandan Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun da en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.