Trabzonspor yenilgisinin analizlerini yapan Fenerbahçe'de Jorge Jesus futbolcularından her zaman temaslı oyun istiyor. Böyle bir oyun stilinin de bedelleri oluyor.



Trabzonspor deplasmanında da bu durum yaşandı. Sarı kartı cebinde olan Miguel Crespo çıkarılmadı. Benzer bir hata sezon başında Dinamo Kiev maçında İsmail Yüksek'te yapılmıştı. Jorge Jesus'a gelen eleştirilerin ana sebebi de bu oldu. Temaslı oyunda sarı kartlı oyuncular risk altında oluyor. Özellikle de İsmail ve Crespo gibi orta sahada 6 numarada oynayan futbolcular ciddi riskler taşıyor.



