Fenerbahçe'de teknik direktör krizi büyüyor.



Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, sezonun ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala yeni hocası bulamadı. Kanarya'da Adana Demirspor ile yapılacak olan karşılaşmaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkılması kararı alındı.



Sarı lacivertlilerde 3,5 yıldır görevde olan Başkan Ali Koç da bu süreçte 233 günü uzun süreli kontrata sahip bir teknik direktörü olmadan geçirmiş oldu. Sarı lacivertlilerde Ali Koç döneminde toplamda 9 farklı hoca görev yaptı.



448 gün takımın başında olan Ersun Yanal, Başkan Ali Koç ile en fazla çalışan teknik direktör oldu.



46 BİN İSTİFA TWEETİ



Teknik direktörsüz geçen günlerin ardından sarı lacivertli taraftarlar bu duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet eden 46 bini aşkın tweetin atılması dikkat çekti.



