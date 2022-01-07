Fenerbahçe'de tüm camianın gündemi teknik direktör konusu olmaya devam ediyor. 20 Aralık 2021 tarihinde Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler halen daha yeni bir isimle anlaşma sağlayamadı.



İşin kötüsü artık ligde ikinci yarı da başlıyor. İlk yarının son 2 maçı ile kupadaki Afyon karşılaşmasını Zeki Murat Göle ile geçiren Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçı olan Adana Demirspor karşılaşmasını da hocasız açıyor.



Adaylarla henüz anlaşma noktasına gelemeyen yönetim, belirsizlikleri bitiremedi. Sarı-lacivertli kulüpte şu anda Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic isimleri öne çıksa da somut bir adım atılamadı.



Löw, sezon ortasında takım devralmak istemiyor, sezon başında görev almaya sıcak bakıyor. Ayrıca Alman hoca İngiltere, İspanya ve Almanya'daki kulüpleri ilk tercih olarak görüyor.



Jorge Jesus da 8 kişilik yardımcı ekibiyle göreve gelmek istiyor ve bu durum ciddi bir maliyet doğuruyor. Brezilya kulüplerinin de yakın ilkesindeki Jesus için maddi zorluklar sıkıntı yaşatıyor.



Slaven Bilic ise Çin'de Beijing Guoan ile başarısız bir süreç geçirdi. Ayrıca Çin kulübünden 5 milyon euro garanti para alıyor. Tüm bu durumlar kafaları karıştırıyor.



Şu anda İsmail Kartal başta olmak üzere yerli isimler arka planda duruyor.



Yerli bir aday yerine Zeki Murat Göle ile devam ihtimaline daha sıcak bakılıyor.



Transfer de belirsiz



Henüz teknik direktörün belli olmadığı Fenerbahçe'de transfer konusunda hala adımlar atılmadı. 12 Ocak'ta başlayacak resmi transfer dönemi öncesi kulüpte sessizlik hakim.



Sarı-lacivertliler, yeni hoca belli olduktan sonra transfer hamlelerini yapacak. Ancak hoca işi uzarsa kulüp ihtiyaca göre çalışmalarına başlayacak. Öncelikle forvet transferi istenecek.



