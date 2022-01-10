Fenerbahçe'de teknik direktör için kritik saatler

Fenerbahçe, 1 numaralı adayı olan Joachim Löw'den yanıt bekliyor. Hırvatlar'a göre ise Biilc'te işlem tamam. İşte Fenerbahçe'de hoca gündemi...

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de teknik direktör için kritik saatler
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10 Ocak 2022 11:35
Fenerbahçe, teknik direktör listesinin başına koyduğu Joachim Löw ile iki kez görüştü. Son görüşmede 6 milyon Euro teklif edilen Alman teknik adama, ekibiyle çalışma imkanı ve futbola dair geniş yetkiler verildi.

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; 61 yaşındaki çalıştırıcının bu yapıcı fikirlerden etkilendiği, olumsuz görülen tavrında değişim olduğu bildirildi. Löw, tüm bu olumlu rüzgarlara rağmen "Bir yıl dinleneceğim ve sezon ortası takım almayacağım" prensibinden vazgeçmeyip teklifi kesin reddederse, o zaman Çin'den ayrılan ve serbest kalan Slaven Bilic yeniden gündeme gelecek. Ancak Hırvat basınına göre 53 yaşındaki hoca Fenerbahçe ile anlaştı ve bu birkaç gün içinde açıklanacak.

Löw konusunun Adana Demirspor maçının hemen ardından olumlu veya olumsuz sonuçlanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor

En geç hafta sonuna kadar teknik direktör sorununu çözmeyi kafasına koyan Ali Koç'un iki önceliğinin Löw ile Bilic olduğu kaydedildi.


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