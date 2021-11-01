Fenerbahçe'de tek teselli İrfan Can

Konya deplasmanında mağlup olan Fenerbahçe için tek teselli İrfan Can Kahveci'nin sahalara çok iyi bir dönüş yapması oldu.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de tek teselli İrfan Can
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01 Kasım 2021 12:47
İrfan Can
İrfan Can
Fenerbahçe
Konyaspor deplasmanında hem 3 puan bırakan hem de 3 yıldızını sakatlığa kurban veren Sarı-Lacivertliler için tek teselli İrfan Can Kahveci'nin sahalara çok iyi bir dönüş yapması oldu. Yıldız orta saha oyuncusu, attığı jeneriklik frikik golünün yanı sıra çok iyi bir performans sergiledi.

İrfan, uzun süren sakatlığı sonrası fiziken tam olarak hazır gözükmese de hücumda etkiliydi. Milli oyuncu, arkadaşlarına 4 şut pası verdi. İrfan'ın Antwerp karşısında 11'deki yerini alması bekleniyor. 

 

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