Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!

8 maçta 7 puan kaybeden Fenerbahçe, beraberlik serisine son vermek istiyor. Jose Mourinho'nun oyuncularına "Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
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27 Ekim 2024 13:00
Sahasında Bodrum'u konuk edecek Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.

"SERİ GALİBİYETLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Geride kalan 8 maçta 7 puan kaybeden, son üç resmî maçını (Twente, Samsun, M. United) beraberlikle tamamlayan sarı lacivertlilerde Jose Mourinho oyuncularına, "Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" hatırlatması yaptı.

FRENE BASMAK YOK

Bir an önce çıkışa geçmeleri gerektiğini vurgulayan Mourinho'nun Manchester United karşısında olduğu gibi önde baskı yapan ve sürekli gol arayan bir kurguyu tercih edeceği, skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra da tempoyu düşürmeyeceği belirtiliyor.  

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