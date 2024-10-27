Sahasında Bodrum'u konuk edecek Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet.
"SERİ GALİBİYETLERE İHTİYACIMIZ VAR"
Geride kalan 8 maçta 7 puan kaybeden, son üç resmî maçını (Twente, Samsun, M. United) beraberlikle tamamlayan sarı lacivertlilerde Jose Mourinho oyuncularına, "Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" hatırlatması yaptı.
FRENE BASMAK YOK
Bir an önce çıkışa geçmeleri gerektiğini vurgulayan Mourinho'nun Manchester United karşısında olduğu gibi önde baskı yapan ve sürekli gol arayan bir kurguyu tercih edeceği, skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra da tempoyu düşürmeyeceği belirtiliyor.
"SERİ GALİBİYETLERE İHTİYACIMIZ VAR"
Geride kalan 8 maçta 7 puan kaybeden, son üç resmî maçını (Twente, Samsun, M. United) beraberlikle tamamlayan sarı lacivertlilerde Jose Mourinho oyuncularına, "Seri galibiyetlere ihtiyacımız var" hatırlatması yaptı.
FRENE BASMAK YOK
Bir an önce çıkışa geçmeleri gerektiğini vurgulayan Mourinho'nun Manchester United karşısında olduğu gibi önde baskı yapan ve sürekli gol arayan bir kurguyu tercih edeceği, skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra da tempoyu düşürmeyeceği belirtiliyor.