Fenerbahçe'de tek hedef 10'da 10!

Ligde ve Avrupa'da çıktığı 9 maçı da kazanan Fenerbahçe'de yeni hedef seriyi 10'a çıkarmak. İsmail Kartal da öğrencilerinden Antalyaspor karşısında galibiyet istedi ve yolu gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de tek hedef 10'da 10!
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15 Eylül 2023 09:48
Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon çıktığı 9 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de hedef 10'da 10...

Teknik direktör İsmail Kartal da sahadan üç puanla ayrılarak yaşanan bu tarihi başarıyı bir adım daha ileriye taşımak istiyor. Bu bağlamda öğrencileriyle kısa bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı, "Rehavete gerek yok. 9'da 9 yaptık. 10'da 10 da yaparız. Kalitenizi sahaya koymanız yeterli" dedi.

SÖZ VERİLDİ

Oyuncuların da İsmail Kartal'a galibiyet sözü verdiği belirtildi.

Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 2-1'le geçen Fenerbahçe, ikinci hafta maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0'la devirmişti. Üçüncü haftadaki Başakşehir maçı ertelenen sarı-lacivertliler, 4. haftadaki Ankaragücü mücadelesinden de tek golle galip ayrılmıştı.

Fenerbahçe Avrupa'da ise; Zimbru, Maribor ve Twente'yle oynadğı karşılaşmalardan da galibiyetle ayrıldı. 



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