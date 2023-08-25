Fenerbahçe'de tek gündem orta saha transferi!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in İstanbul'a gelmesinin ardından artık gözler orta sahaya yapılacak son transfere çevrildi. Yönetim, bu bölgeye gelecek takviyenin, iddialı kadroya yapılacak son dokunuş olarak görüyor. Bunun dışında, eylül ayında Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra oluşacak fırsatlara göre yeni isimler gelebilir.
''ZIELINSKI İÇİN LO CELSO ÖNEMLİ''
Bunun dışında, eylül ayında Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra oluşacak fırsatlara göre yeni isimler gelebilir. Napoli şimdi Tottenham'lı Lo Celso'nun peşine düştü. Eğer bu gerçekleşirse, Sarı-Lacivertliler, Zielinski için resmi girişimlere başlayabilir.
MILAN TRANSFER YAPARSA...
Öte yandan Milan'la Rade Krunic için de görüşmeler devam ediyor. İtalyan ekibi son olarak 12 milyon Euro'ya inmişti. Ancak yönetim bu rakamı en az 10 milyon Euro'ya çekmek için pazarlıkları sürdürüyor. Kırmızı-Siyahlılar eğer Boşnak orta saha oyuncusunun yerine birini alabilirse, Fenerbahçe'nin düşündüğü rakama 'evet' diyebilir.
RODRIGUEZ'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fenerbahçe'de gündemdeki son isim ise menajerlerin önerdiği Guido Rodriguez oldu. Arjantinli orta saha oyuncusunun Real Betis ile olan sözleşmesi de aynı Zielinski'ninki gibi sezon sonunda bitecek. 29 yaşındaki futbolcunun menajerinin Avrupa'da oyuncusuna yeni bir takım aradığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Rodriguez konusunda bir adım atmadı. Girişimde bulunulup bulunulmayacağı, diğer adaylar için yapılan görüşmelerden çıkacak sonuçlara bağlı.
''ZIELINSKI İÇİN LO CELSO ÖNEMLİ''
Bunun dışında, eylül ayında Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra oluşacak fırsatlara göre yeni isimler gelebilir. Napoli şimdi Tottenham'lı Lo Celso'nun peşine düştü. Eğer bu gerçekleşirse, Sarı-Lacivertliler, Zielinski için resmi girişimlere başlayabilir.
MILAN TRANSFER YAPARSA...
Öte yandan Milan'la Rade Krunic için de görüşmeler devam ediyor. İtalyan ekibi son olarak 12 milyon Euro'ya inmişti. Ancak yönetim bu rakamı en az 10 milyon Euro'ya çekmek için pazarlıkları sürdürüyor. Kırmızı-Siyahlılar eğer Boşnak orta saha oyuncusunun yerine birini alabilirse, Fenerbahçe'nin düşündüğü rakama 'evet' diyebilir.
RODRIGUEZ'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Fenerbahçe'de gündemdeki son isim ise menajerlerin önerdiği Guido Rodriguez oldu. Arjantinli orta saha oyuncusunun Real Betis ile olan sözleşmesi de aynı Zielinski'ninki gibi sezon sonunda bitecek. 29 yaşındaki futbolcunun menajerinin Avrupa'da oyuncusuna yeni bir takım aradığı belirtildi. Sarı-Lacivertliler, Rodriguez konusunda bir adım atmadı. Girişimde bulunulup bulunulmayacağı, diğer adaylar için yapılan görüşmelerden çıkacak sonuçlara bağlı.