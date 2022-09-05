Yaz transfer sezonun tamamlanmasına 3 gün kala Fenerbahçe'nin stoper transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. 17 olan yabancı sayısını 14'e düşürecek olan Fenerbahçe'nin stoper transferi için önündeki tek seçenek 21 yaş altı oyuncu transferi. Çünkü 21 yaş altındaki yabancı transferleri 14 olan kontenjana dahil edilmiyor.Sarı-Lacivertliler'in stoper transferi için 3 futbolcu üzerinde durduğu öğrenildi. Bu oyuncular Saint Etienne forması giyen Gineli(20), Lyon'da oynayan Fildişili(21) ve Montpellier'in Fransız oyuncusu(20).Üç oyuncunun da güncel piyasa değeri 4 ile 5 milyon Euro arasında bulunuyor. Sarı-Lacivertli kurmayların kalan süreyi göz önünde tutarakoyuncuların kulüpleri ile hemen temasa geçtiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi.Fenerbahçe kontenjana takılmamak için 21 yaş altı oyuncu almak zorunda. Adaylar belli olsa da 3 günlük sürenin Fener yönetimine yetipyetmeyeceği soru işareti.Kayseri maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus transferi kapadıklarını açıklarken, Başkan Ali Koç'un stoper transferine sıcak baktığı vekalan 3 günlük sürede takviye için çaba göstereceği öğrenildi.