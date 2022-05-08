Fenerbahçe'de tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de zorunlu tek değişikliğe gitti.



Deneyimli teknik adam, Vodafone Park'taki mücadelede sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yerine Filip Novak'ı görevlendirdi.



Beşiktaş karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluşturdu.



Orta sahadaki Luiz Gustavo-Miha Zajc ikilisini bozmayan 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin önünde Mert Hakan Yandaş'a şans verdi. Hücumun kanatlarında İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi'ye formayı veren Kartal, gol yollarında ise Serdar Dursun'u tercih etti.



Fenerbahçe'de Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Jose Sosa, Mergim Berisha, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Yusuf Kocatürk ve Burak Kapacak derbi maça yedek başladı.





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