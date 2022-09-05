Fenerbahçe, geride kalan 5 haftada 10 puan toplarken, kazandığı maçlarda sergilediği performansla göz kamaştırdı.Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa'yı 6-0 ile geçerken ligin dişli ekiplerinden Adana Demirspor'a da 4 gol atmıştı. Önceki gün de Kayserispor engelini 2-0 ile geçtiler. Açılış haftasında Ümraniyespor ile de 3-3 berabere kalmıştı. 5 haftada tam 15 gol attılar. 3.00 gibi çok yüksek bir gol ortalamasıyla oynuyorlar.Jesus'un hücumu seven tarzıyla savunmada bazı aksaklıklar yaşayan F.Bahçe haftalar ilerledikçe bunu da çözmeye başladı. Geçen hafta Konya'ya yenilse de rakibine fazla pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, Kayseri önünde de rakibi 70. dakikaya kadar kalesine getirmedi. Portekizli hoca, hücum organizasyonlarını mükemmel seviyeye çekmeye çalışırken savunma anlayışının da yükselmesi için uğraşıyor. Daha ilk 5 haftada şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteriyor.Kayserispor maçı öncesinde Jorge Jesus top toplayıcıları etrafında topladı. Portekizli çalıştırıcı onları meşin yuvarlağı oyuna çabuk sokmaları konusunda uyardı. Maçta temponun düşmemesini istedi.