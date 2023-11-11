Fenerbahçe'de taraftarların büyük korkusu!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Süper Lig'de Trabzonspor'a, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'e mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar geçen sezonki gibi bir çöküşün yaşanabileceği endişesini taşıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'de taraftarların büyük korkusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2023 11:28
Ligde ve Avrupa'da üst üste birer yenilgi alarak sarsılan Fenerbahçe'de taraftarın duyduğu en büyük kaygı: "Bu mağlubiyetlerin arkası gelir mi? Geçtiğimiz yıl Dünya Kupası sonrasında yaşanan çöküş bu sene tekrar eder mi?"

İSMAİL KARTAL'DAN YOĞUN MESAİ

Sarı lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, pazar günkü Adana Demirspor maçını kazanarak bu kaygıyı ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.



Alınan iki yenilginin, defans oyuncuları Becao, Djiku, Serdar Aziz ve takım oyununun en önemli dişlisi olarak öne çıkan Fred'in yokluğundan kaynaklandığına dikkat çekilirken "Dünyanın en güçlü kulüplerinde bile aynı dönemde 3 stoper birden sakatlanırsa dalgalanma yaşanır. Adana Demirspor'u mağlup ederek yeniden çıkışa geçeceğiz. Arkasından gelen milli aradan sonra da Becao hariç tüm sakat futbolcular takıma dönecek" denildi. 

 
  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery