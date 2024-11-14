Fenerbahçe'de Talisca'ya Saint-Maximin modeli uygulanacak

Fenerbahçe, Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı orta saha Talisca'yı transfer etme yolunda önemli bir mesafe kat etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Talisca'ya Saint-Maximin modeli uygulanacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Kasım 2024 12:02
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı orta saha Talisca'yı transfer etme yolunda önemli bir mesafe kat etti.

Al Nassr, Talisca ile yollarını ayırmayı planlıyor ve Sambacı 10 numara için gelecek transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Anderson Talisca, kulübünden yıllık 12 milyon Euro ücret alıyor. Fenerbahçe'den de Arabistan'da kazandığı parayı talep etti. Kanarya hem oyuncunun istediği ücret hem de kulübünün bonservis bedeli sorununu masaya yatırdı ve pratik bir çözüm buldu. Öncelikle Al Nassr Kulübü'yle temasa geçildi. Buna göre, Fenerbahçe, Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katacak.

BRANCO TEMAS HALİNDE

Fenerbahçe, Brezilyalı için bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-lacivertliler, Maximin transferinde olduğu gibi sadece yarım sezon için alacağı yıllık ücreti ödeyerek, Talisca'yı transfer edecek. Sportif Direktör Mario Branco, 30 yaşındaki Brezilyalı ile sürekli temas halinde. Talisca da Arabistan'dan ayrılıp yeni bir heyecan yaşamak istiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery