Fenerbahçe'de Talisca'ya Saint-Maximin modeli uygulanacak

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı orta saha Talisca'yı transfer etme yolunda önemli bir mesafe kat etti.
Al Nassr, Talisca ile yollarını ayırmayı planlıyor ve Sambacı 10 numara için gelecek transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Anderson Talisca, kulübünden yıllık 12 milyon Euro ücret alıyor. Fenerbahçe'den de Arabistan'da kazandığı parayı talep etti. Kanarya hem oyuncunun istediği ücret hem de kulübünün bonservis bedeli sorununu masaya yatırdı ve pratik bir çözüm buldu. Öncelikle Al Nassr Kulübü'yle temasa geçildi. Buna göre, Fenerbahçe, Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katacak.
BRANCO TEMAS HALİNDE
Fenerbahçe, Brezilyalı için bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-lacivertliler, Maximin transferinde olduğu gibi sadece yarım sezon için alacağı yıllık ücreti ödeyerek, Talisca'yı transfer edecek. Sportif Direktör Mario Branco, 30 yaşındaki Brezilyalı ile sürekli temas halinde. Talisca da Arabistan'dan ayrılıp yeni bir heyecan yaşamak istiyor.
Al Nassr, Talisca ile yollarını ayırmayı planlıyor ve Sambacı 10 numara için gelecek transfer tekliflerine sıcak bakıyor. Anderson Talisca, kulübünden yıllık 12 milyon Euro ücret alıyor. Fenerbahçe'den de Arabistan'da kazandığı parayı talep etti. Kanarya hem oyuncunun istediği ücret hem de kulübünün bonservis bedeli sorununu masaya yatırdı ve pratik bir çözüm buldu. Öncelikle Al Nassr Kulübü'yle temasa geçildi. Buna göre, Fenerbahçe, Talisca'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katacak.
BRANCO TEMAS HALİNDE
Fenerbahçe, Brezilyalı için bonservis bedeli ödemeyecek. Sarı-lacivertliler, Maximin transferinde olduğu gibi sadece yarım sezon için alacağı yıllık ücreti ödeyerek, Talisca'yı transfer edecek. Sportif Direktör Mario Branco, 30 yaşındaki Brezilyalı ile sürekli temas halinde. Talisca da Arabistan'dan ayrılıp yeni bir heyecan yaşamak istiyor.